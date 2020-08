Jecken auf dem Heumarkt. „Als wenn die Kölner „ein bisschen“ Karneval feiern könnten. Das ist wie ein bisschen schwanger“, meint der Heinsberger Landrat Stephan Pusch.

Rolf Vennenbernd/dpa

Köln. Eine ganze Session ohne Karneval? Zumindest die großen Veranstaltungen und Züge scheinen in Pandemie-Zeiten fehl am Platz. Auch in Heinsberg - einem früheren Corona-Hotspot - sind die Verantwortlichen dagegen.