Prozess gegen Rechtsextremisten Liebich in Halle begonnen

Ein bundesweit bekannter Rechtsextremist, hier in einem Saal des Justizzentrums in Halle mit Mundschutz mit der Aufschrift „Maulkorb“, muss sich wegen Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigung, übler Nachrede und Beschimpfung von Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen verantworten.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Halle (Saale). Einer der führenden Protagonisten der rechtsextremen Szene in Sachsen-Anhalt verbreitet in Halle seine Ideologie - auf angemeldeten Versammlungen. Auch via Internet-Blog ist er aktiv. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht.