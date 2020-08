Auf dem Parteitag soll der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Das CDU-Präsidium hält trotz der steigenden Zahl von Infizierten in der Corona-Krise an dem Anfang Dezember geplanten Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden in Stuttgart fest.