US-Präsident Donald Trump sorgt für diplomatischen Streit im mächtigsten UN-Gremium.

Susan Walsh/AP/dpa

New York. Die USA sind in der Iran-Frage im UN-Sicherheitsrat weitgehend isoliert. Trotzdem scheint Präsident Trump fest entschlossen, dem Atomdeal mit Teheran einen möglicherweise tödlichen Stoß zu verpassen. Was folgen könnte, wäre kurios - und brandgefährlich.