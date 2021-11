So ermittelt ein Kommissar des Landeskriminalamtes gegen Kinderpornografie

Ein Beispiel des Bundeskriminalamtes für eine Internetseite, auf der Kinderpornografie angeboten wurde.

picture alliance/dpa

Hannover. In Osnabrück soll ein Pfarrer im Besitz von Kinderpornografie gewesen sein. Was tun die Behörden gegen den Besitz solchen Materials? Ein Besuch bei einem Kommissar des Landeskriminalamtes in Niedersachsen.

„Wenn's nicht mehr geht, einfach Bescheid sagen“, sagt Polizeikommissar Oliver Brockmann. Der Ermittler weiß, wie verstörend die Bilder auf seinem Computer wirken können. Der Bildschirm zeigt das Foto eines jungen Mädchens, dessen Alter unt