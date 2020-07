Ein Demonstrantin in Wiesbaden zeigt „Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0“.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Bislang richteten sich die rechtsextremen Drohmails vor allem an Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens in Berlin und Hessen. Nun führt eine Spur nach Bayern - zu einem ehemaligen Polizisten.