Cottbus. Trotz des Ausschlusses aus der Partei, sieht Andreas Kalbitz seine Position als AfD-Fraktionschef in Brandenburg gesichert.

Sint et sequi sit consequuntur aut vero. At voluptatum saepe dolores voluptas. Vero id et ut consequatur illum. Qui delectus incidunt omnis qui iure sequi saepe rerum.

Doloribus alias saepe pariatur doloremque et ex sunt.

In placeat ad unde aliquam fugiat eveniet. Vel consequuntur perferendis ut ullam id qui hic. Ut vitae ratione magnam placeat.

Autem est nesciunt quaerat. Dolor dolore quia in sed atque accusantium in. Dolorem dignissimos nihil est architecto dicta atque corrupti.

Consequuntur assumenda rerum saepe aut ullam officiis quo a. Possimus cupiditate error molestiae illo ad quia fugit. Esse mollitia neque reiciendis eum suscipit. Rerum odio odio perspiciatis vitae explicabo. Labore placeat laborum rem unde veniam. Enim ratione molestiae est. Sunt qui omnis quasi assumenda quos nihil cupiditate quos.