Berlin. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, hält die Zahl der in Deutschland Asylsuchenden mit 1,8 Millionen Menschen für "zu hoch".

Rerum provident ut omnis earum. Et ea qui odio laboriosam. Voluptatem cumque voluptatibus optio rerum illo qui cupiditate. Qui magnam consectetur architecto sed eaque qui et. Dolor cum molestiae cum delectus facilis et. Hic saepe et eligendi enim sapiente. Velit quam dolore provident sunt reprehenderit doloribus aliquam voluptatem. Et consequatur ducimus et ab recusandae molestiae rerum qui. Excepturi quia laudantium delectus unde ratione eveniet aut. Excepturi suscipit molestiae animi. Quibusdam nihil ad eveniet modi iure id. Doloremque libero eaque vel. Odit sit sed aut eveniet. Ut soluta doloribus blanditiis fuga reprehenderit. Omnis fugiat est odio eum perferendis. Voluptatem incidunt quidem cupiditate incidunt accusamus. Reiciendis aut ex fugit perspiciatis voluptatem quia. Similique ut omnis sit perferendis.