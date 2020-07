Europa muss gegenüber China endlich mehr klare Kante zeigen

Weltmächte im Wettstreit: China fordert die USA zunehmend heraus. Gerät Europa zwischen die Fronten?

AP/dpa/Andy Wong

Osnabrück. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind so schlecht wie nie. Zu den Spannungen kommt jetzt eine beispiellose Eskalation: Chinas Diplomaten in Houston müssen die USA innerhalb von 72 Stunden verlassen. Und was machen die Europäer?