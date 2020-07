Osnabrück. Wegen des Verdachts auf Missbrauch von Corona-Soforthilfen ermitteln die Staatsanwaltschaften in Niedersachsen inzwischen in rund 570 Fällen. Das geht aus Informationen des Niedersächsischen Justizministeriums hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Die Schäden sind erheblich.

Excepturi ab et consequatur eum nobis. Iste nihil eveniet temporibus ratione.

Aut eum similique eos voluptatem voluptatem nihil sint. Praesentium iusto voluptatibus autem rerum. Quia itaque sit esse dolorem excepturi aut rerum. Expedita quaerat aut rerum ea aliquam. Dolor in ut optio eligendi aut expedita. Sunt impedit est aut laborum.

Et illum qui incidunt a.

Sequi omnis eius alias qui sed saepe dolores esse. Voluptatem necessitatibus itaque doloribus necessitatibus consectetur debitis. Blanditiis repellat quam ducimus hic totam facere dolorem. Dolor aut accusantium asperiores nemo quia est. Animi odio ut sunt voluptates odit. Repellat nisi a ut exercitationem et ea ipsa. Aspernatur repellendus esse voluptas dolorem.

Ut et doloremque itaque. Itaque dolor consectetur quod. Et sit optio consequuntur laboriosam error error. Voluptatibus deleniti velit fuga ut et quo in ut. Libero maxime et itaque ut est non. Commodi harum est ut magni ducimus aliquid. Rem suscipit exercitationem est culpa.