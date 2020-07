EU-Agrarpolitik: Julia Klöckner auf unmöglicher Mission

Will die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um zentrale Projekte in der Agrarpolitik voranzutreiben: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU).

Wolfgang Kumm/dpa

Osnabrück. Die Landwirtschaft in Europa soll klima- und umweltfreundlicher werden. So sieht es der sogenannte Green Deal vor. Bundesagrarministerin Julia Klöckner will die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um die Dinge voranzutreiben. Ein Kommentar.