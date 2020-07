Ein Rentner zählt sein Geld. Selbst wer 40 Jahre eingezahlt hat, bekommt oft eine Rente unter 1000 Euro.

picture alliance/dpa

Osnabrück. Die Rente ist sicher, aber oft erstaunlich bescheiden: So erhalten 2,4 Millionen Senioren in Deutschland weniger als 1000 Euro Rente, obwohl sie mehr als 40 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Kein Wunder, dass der Rufe nach neuen Reformen nicht abreißt. Ein Kommentar.