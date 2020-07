Unter 42 Millionen Frauen kaum Abgeordnete zu finden? Steinzeitlich!

Osnabrück. Die Freiheit der Parteien steht über dem Anspruch, dass Männer und Frauen gleichermaßen im Landesparlament vertreten sind: Das haben die Thüringer Verfassungsrichter mit ihrem Urteil nun klargestellt. Das Gesetz, wonach Wahllisten je abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden sollen, ist hinfällig. Damit ist die Frage juristisch geklärt und kann anderweitig angegangen werden.

