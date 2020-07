Berlin. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) haben am Dienstag ein Lieferkettengesetz angekündigt, weil Deutschlands Unternehmen aus ihrer Sicht nicht hart genug gegen Kinderarbeit und Ausbeutung in Entwicklungsländern vorgehen. Von den Grünen und Verbraucherschützern gibt es dafür Lob.

