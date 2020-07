Osnabrück. „Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“: Das ist seit der Sitzung des Koalitionsausschusses am 3. Juni auch Aufgabe des Bundesverteidigungsministeriums. Es soll ebenso wie andere Ministerien Vorschläge machen, welche Projekte der Bund vorziehen kann, um den Konjunkturmotor wieder auf Touren zu bringen. Inzwischen liegen erste Details vor.

