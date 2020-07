Berlin. Eine neue Studie zeigt: Im Corona-Lockdown steckten viele Eltern im Mega-Stress. Linken-Chefin Katja Kipping fordert deswegen von der Bundesregierung, Familien und insbesondere Alleinerziehende stärker zu unterstützen.

