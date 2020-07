Das Titelbild des Enthüllungsbuches „Zu viel und nie genug - Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat“ und ein Porträt der Autorin Mary L. Trump.

New York. Das Enthüllungsbuch von Mary Trump kommt nun am 14. Juli in den Buchhandel - zwei Wochen früher als geplant.