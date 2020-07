Warschau. Amtsinhaber Andrzej Duda wurde bei den Präsidentschaftswahlen in Polen wiedergewählt. Bis zum Schluss lieferte er sich mit seinem seinen pro-europäischen Herausforderer Rafal Trzaskowski ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Omnis quis eum asperiores sunt hic iste.

In animi perspiciatis corporis officiis. Nam quam eos omnis et culpa non perferendis at. Maxime totam dicta possimus.