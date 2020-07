Tausende Israelis versammelten sich auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv um gegen den Premierminister Netanjahu und die wirtschaftliche Notlage des Landes aufgrund der Corona-Pandemie zu demonstrieren.

Ariel Schalit/AP/dpa

Tel Aviv. Tausende von Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen die Finanzpolitik der Regierung von Benjamin Netanjahu in der Corona-Krise demonstriert.