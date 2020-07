Hat seine Aussage, „Mein Platz ist in Bayern“, wirklich bestand? CSU-Chef und bayrischer Ministerpräsident Markus Söder.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Will Markus Söder abwarten, bis Merz und Laschet wegen schwacher Beliebtheitswerte aufgeben? Oder gilt in der Frage der Kanzlerkandidatur tatsächlich sein Satz „Mein Platz ist in Bayern“? Auch in der SPD treibt die K-Frage derzeit so manchen um.