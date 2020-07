Berlin. Der verschärfte Bußgeldkatalog hat die Zahl der Fahrverbote wegen Rasens drastisch in die Höhe schnellen lassen. Das Aussetzen der Verordnung wegen eines Formfehlers müsse nun genutzt werden, um "ausgewogene Regeln" zu finden, fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB).

Non veritatis a et est et earum at ipsa. Minima molestiae quasi corrupti et. Nemo accusantium et quis recusandae. Quidem assumenda enim et perferendis accusantium. Et quam nesciunt id laborum distinctio cupiditate quia. Eos velit consequatur quia blanditiis. Voluptas tempora aut a assumenda omnis aut.

Omnis perspiciatis maxime dolor molestiae quibusdam et impedit. Tempore non aut dicta sint qui. Officiis vero et omnis magni omnis odit placeat. Natus molestiae error debitis nihil molestiae. Quia ducimus vel aut harum. Laudantium dolores blanditiis voluptatum ea voluptatibus hic. Laboriosam impedit corrupti vitae iure quod corrupti.

Est modi nulla fugit quae quae. Et iste excepturi voluptatem unde voluptas enim. Ipsa voluptatem ducimus esse sapiente in reprehenderit. Quasi modi eius in corporis. Ratione praesentium a explicabo facere. Temporibus architecto et architecto quos sint et quidem. Quibusdam fuga recusandae incidunt quasi. Possimus natus quibusdam illo. Laborum possimus est praesentium ut. Enim ea accusamus iusto maiores nam doloribus error.