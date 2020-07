Osnabrück. Ihre Wut-Botschaft auf Facebook schlug ein wie eine Bombe: Kaum hatte die Berliner Krankenschwester Nina Böhmer sie am Nachmittag des 23. März veröffentlicht, wurde ihre Kritik an der Situation der Pflegekräfte inmitten der Corona-Krise tausendfach geteilt. Nun legt Böhmer ihr Buch zur Krise vor. Statt Applaus zu bekommen, hofft sie, dass sich etwas ändert, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion sagte.

