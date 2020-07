CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt appelliert an Mark Rutte.

Gregor Fischer/dpa

Berlin. Hilfsgelder sollen den „sparsamen Vier“ zufolge in der EU nur in Form von Krediten und an Reformbedingungen geknüpft vergeben werden. CSU-Politiker Dobrindt will die Blockadehaltung nun auflösen.