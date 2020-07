Greift den Steuerzahlerbund an: DGB-Vorstand Stefan Körzell.

Michael Gründel

Osnabrück. Sind Steuern und Abgaben in Deutschland zu hoch? Greift der Staat den Bürgern zu tief in die Tasche? Der Bund der Steuerzahler (BdST) sieht das so. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist ganz anderer Ansicht und wirft dem Lobbyverband schädliche Propaganda vor.