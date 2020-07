Berlin. Überlegungen aus Sachsen, die jetzt publik geworden sind, Stadien bald wieder für Fans zu öffnen, stößt auf den SPD-Politiker Karl Lauterbach auf Unverständnis. Solche Maßnahmen könnten mit Blick auf die Corona-Pandemie "die perfekte Vorbereitung einer zweiten Welle im Herbst sein".

