Reiner Holznagel spricht in einem Interview mit einer Journalistin der Deutschen Presse-Agentur.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Mehr als die Hälfte von jedem verdienten Euro zahlt der Durchschnittsbürger an den Staat. So rechnet zumindest der Bund der Steuerzahler - und findet das einen hohen Preis. Was er zum Unwillen von Kritikern nicht berücksichtigt: Was man dafür alles bekommt.