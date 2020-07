Am 4. Juli schüttelt Jair Bolsonaro (l) Todd Chapman, dem US-Botschafter in Brasilien, noch die Hand.

Isac Nóbrega/Palacio Planalto/dpa

Brasília. Brasiliens Präsident hat das Virus stets heruntergespielt, jetzt hat er sich selbst infiziert. Während in der Pandemie immer mehr Menschen im größten Land Lateinamerikas sterben, will er nun per Videoschalte regieren. So mancher kann sich die Häme nicht verkneifen.