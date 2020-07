Gebäude in der Provinz Idlib sind völlig zerstört worden.

Ugur Can/DHA via AP/dpa

New York/Damaskus. Seit 2014 bekommen Notleidende in Syrien humanitäre Hilfe von den UN - nun steht die Unterstützung mitten in der Corona-Pandemie auf der Kippe. Bis Freitag muss der UN-Sicherheitsrat eine Lösung finden.