In Ostafrika verstärkt die Corona-Pandemie die Not vieler Menschen.

Joe Giddens

Berlin. In Deutschland wird hitzig über Masken im Einzelhandel debattiert, auf der Südhalbkugel stürzen Millionen Menschen wegen Corona noch tiefer ins Elend. So notwendig es ist, um eine angemessene Pandemiebekämpfung hierzulande zu ringen, so dringend ist es doch auch, den Blick auf die wahren Opfer des Virus zu lenken.