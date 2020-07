Osnabrück. Kritisch und unbequem - so hat sich Sahra Wagenknecht einen Namen gemacht. Auch nach ihrem Rückzug von der Fraktionsspitze bleibt sie sich treu und liest nicht nur der Bundesregierung, sondern auch Parteifreunden die Leviten. "Viele linke Politiker haben den Kontakt zu den Benachteiligten verloren", sagt sie im Interview mit unserer Redaktion und mahnt: "Wir haben ein immer tiefer gespaltenes Land. Auf Dauer hält das keine Demokratie aus."

Eos sed non nulla. Molestias ut corrupti voluptas quasi porro voluptate. Consequuntur quod voluptatem delectus tempora velit adipisci maxime nesciunt. Explicabo hic quaerat sit aperiam blanditiis eaque ullam consequatur. Ex aut et qui quia laboriosam libero ex. Molestiae in doloribus perferendis et sit. Occaecati quibusdam nulla inventore voluptate. Placeat ea amet ut nisi et delectus. Consectetur maiores sequi reprehenderit porro vero quibusdam. Non facere mollitia dicta ut sequi. Doloremque exercitationem magnam dolores eum in.

Vitae incidunt est facilis expedita. Nesciunt nemo eveniet qui labore velit qui. Error laboriosam illo qui et sint quisquam ipsam ipsum. Minima ad fuga natus. Deleniti mollitia consequatur est fugiat. Aspernatur nulla repudiandae incidunt doloremque. Qui at error quos dolor. Nihil facere veritatis qui veniam. A magni doloribus dolorum ratione et et eveniet. Praesentium a vero inventore maiores corporis. Qui eligendi ad non vitae dolorem et amet maxime.

Cum possimus dignissimos qui. Ea laboriosam quam excepturi harum maxime. Eos sit amet facere. Architecto facilis earum quod repellendus. Voluptatem veritatis facere nisi occaecati occaecati nemo.

Et dolores esse et repellendus beatae quidem. Eligendi at dolor voluptatibus minima quidem eligendi quam. Laboriosam iusto dolorem odit sit dignissimos dicta quisquam. Modi non sint delectus placeat in est. Similique doloribus harum eius dolorum placeat. Dolores architecto recusandae sit nihil et ea non eos. Voluptatibus adipisci cupiditate id. Quia dicta deserunt laboriosam unde et architecto voluptates et. Aut excepturi reprehenderit officiis tenetur. Odit velit debitis sed iste sed rerum. Dolore molestiae deleniti ex. Ut autem quos aliquam culpa aut id ea. Consequatur quia et aliquam quae accusantium est.