Kramp-Karrenbauer will verbindliche Frauenquote in CDU

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will für ihre Partei eine verbindliche Frauenquote.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Parteiämter und öffentliche Mandate der CDU sollen in gleichen Teilen an Männer wie Frauen gehen - und zwar bereits in den nächsten drei Jahren. So sähe es zumindest Parteichefin Kramp-Karrenbauer gern.