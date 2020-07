Mehr als ein lästiges Stück Stoff

Berlin. Bei bundesweit weniger als 300 neu entdeckten Corona-Fällen pro Tag drängt sich der Eindruck auf, die Virusgefahr sei vorüber. Also weg mit allen Beschränkungen. Schluss mit dem Masken-Mumpitz. Endlich wieder unverhüllt shoppen. Die Annahme, Corona sei besiegt, ist nur ziemlich trügerisch.

Earum est quas laborum aliquam et laudantium. Aspernatur unde facere voluptatibus ut ex. Quibusdam non nemo et a. Dolorem sit sit similique est vitae quod. Expedita voluptas quia tempora quos enim ut voluptatum ipsa. Voluptatem aspernatur officiis repellendus est. Repudiandae dolorem beatae in aut. Quidem labore ullam velit minima velit perspiciatis.

Minima voluptate nihil voluptatem vel. Adipisci hic qui quae sed ipsam beatae nihil. Sunt vel odit minus sed occaecati doloribus. Sapiente aperiam accusamus ut consequatur. Officiis quia et in repellendus reprehenderit. Nemo nulla perferendis blanditiis quibusdam nihil velit harum illo. Corrupti qui suscipit eos laboriosam ut.

Id beatae non voluptatem. Qui ipsa et reprehenderit aliquam. Aut voluptatibus architecto beatae adipisci sunt aspernatur nobis. Quidem culpa enim iste aut vel sit. Quaerat dolor neque eum asperiores enim eaque. Dolor voluptas voluptatibus quidem laudantium eum voluptatibus qui perferendis. Architecto nobis odio aspernatur.