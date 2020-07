Der Ministerpräsident von Kroatien Andrej Plenkovic (M) feiert mit seinen Parteimitgliedern. Die regierende Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) hat am Sonntag die Parlamentswahl im EU-Land Kroatien klar für sich entschieden.

AP/dpa

Zagreb. In Zeiten der Pandemie schätzt der Wähler, was ihm bewährt erscheint. In Kroatien steht dafür Andrej Plenkovic.