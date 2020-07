Polens Präsident Duda will Homosexuellen Adoption verbieten

Polens Präsident Andrzej Duda verschärft vor der Stichwahl noch einmal den Ton gegen Homosexuelle.

Sebastian Borowski/PAP/dpa

Warschau. In einer Woche entscheiden die Polen in einer Stichwahl über die Präsidentschaft. Amtsinhaber Andrzej Duda will mit einem neuen Vorschlag die Rechte Homosexueller einschränken - und die Verfassung ändern.