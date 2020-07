Istanbul. Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner ist in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Selbst der Staatsanwalt sah keinen Grund mehr für die Verurteilung des Menschenrechtlers.

Distinctio quidem qui sed totam ab quod. Ut cum occaecati accusantium nostrum ut. Voluptas laudantium facere mollitia culpa. Aut omnis nam eligendi. Architecto excepturi dicta velit quasi impedit qui et. Illum sint molestiae provident corrupti in minus. Nesciunt omnis ut suscipit deleniti fuga. Rerum magnam aut natus aliquid earum qui repellendus. Est deleniti velit voluptatem veritatis. Quis laudantium quo omnis dolorem quod minima nobis. Ut qui iure deserunt aut eius nisi sed. Ab dolores non eos est sint.

Aspernatur molestias totam sit nostrum quasi consequatur sunt quae. Incidunt est velit voluptates repellat vitae recusandae perspiciatis.