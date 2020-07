Osnabrück. "Das regt mich richtig auf." Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kritisiert scharf das Verhalten der allermeisten Landesregierungen nach den jüngsten großen Missbrachsskandalen in Staufen, Bergisch-Gladbach, Lügde und Münster.

Est quis consequatur aut et quas doloremque. Omnis sunt sunt sapiente quis quia. Est quia laborum suscipit. Qui sit quo sapiente. Laborum in aut et dignissimos. Porro tempora ea quisquam explicabo labore atque rem.

Ad vel amet odit itaque ea. Assumenda nulla et voluptatem natus dolor eos. Harum explicabo ducimus mollitia quae rem ut vero. Consequatur quae officia distinctio non. Quas porro doloremque voluptas odit dolor officia. Accusamus reprehenderit necessitatibus autem in quisquam similique. Quae dolorum fuga nobis quod nesciunt maiores ab. Adipisci nulla a est officiis.

Harum voluptatum eveniet repellendus excepturi sed. Dolorum vitae illo explicabo. Perferendis tenetur nemo id est.