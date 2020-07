Paris. Nach drei Jahren an der Macht treten Premier Édouard Philippe und seine Mitte-Regierung zurück. Staatschef Macron hat nun freie Hand für einen Politikwechsel – und vielleicht auch für einen neuen Regierungschef.

