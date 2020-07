Peter Steudtner in Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen

Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner saß monatelang in der Türkei in U-Haft.

picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Istanbul. Monatelang saß der deutsche Menschenrechtler Steudtner in der Türkei in U-Haft. Erst im Oktober 2017 kam er frei und reiste aus. Nun ist im Prozess in der Türkei ein Urteil gefallen.