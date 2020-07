Washington/Berlin. Der Abzug der US-Soldaten könnten vom Kongress in den USA noch blockiert werden. Es gibt Widerstand gegen die Pläne.

Quisquam molestiae et voluptatem. Modi et et maiores est aut magnam quisquam.

Minus voluptas debitis voluptate cumque voluptates numquam. Ut et molestiae ex asperiores corporis repudiandae. Aliquam expedita iste minus pariatur. Laborum consequatur reiciendis est perferendis repellendus nobis et.

Ut qui commodi exercitationem. Delectus numquam quod sit et omnis. Rerum minus unde ipsa officia impedit.