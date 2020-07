Bis heute ganz der Alte: Wladimir Putin hält seit 20 Jahren alle Machthebel Russlands in der Hand. Nun kann er das noch weitere 16 Jahre tun.

AFP/Alexey Panov

Osnabrück. Ein Präsident, der auch nach zwei Jahrzehnten an der Macht nicht gewillt ist, einem Nachfolger Platz zu machen, bringt seine Bürger um Alternativen. Wladimir Putin hat offenbar weder Vertrauen in sein Volk, noch in die Institutionen seines Landes.