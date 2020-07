Um Schönheitsreparaturen wie das Streichen gibt es zwischen Mietern und Vermietern oft Streit. Das BGH strebt eine Kompromisslösung an – und lässt damit vieles im Unklaren.

Caroline Seidel/dpa

Osnabrück. Wer muss tapezieren, streichen, kalken – der Mieter oder der Vermieter? Der Bundesgerichtshof (BGH) will erst am 8. Juli ein Urteil fällen, ihm schwebt aber in bestimmten Streitfällen eine Kompromisslösung vor. Zur Klärung wird das wohl kaum beitragen. Ein Kommentar.