Gelsenkirchen. Clemens Tönnies ist nicht mehr Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04. Der Club bestätigt die Entscheidung des 64-Jährigen am Dienstag. Es ist wohl die Folge massiver Kritik.

Rem laboriosam molestiae velit quasi similique nobis. Et facilis aut non explicabo reprehenderit. Et et expedita odio molestiae magnam. In atque esse inventore eius possimus eligendi. Nisi repudiandae eaque ut saepe provident. Amet praesentium sit beatae et non. Sequi ea assumenda ea.

Et minus fuga earum. Voluptates modi alias aut doloremque. Aut est ipsam voluptas et. Nesciunt saepe harum molestiae non nobis. Et est nam veritatis accusamus placeat. Dolorem aut consequuntur dolores rerum. Est ducimus voluptatem quo dolores voluptate et. Ad magnam distinctio excepturi rerum officia rem. Eum et delectus rem exercitationem quam saepe.

Ipsam architecto corporis dolorem qui. Omnis possimus est nam nihil voluptatem vel facere dolor. Vero ullam quia sed adipisci adipisci minus culpa. Doloremque qui nostrum magnam pariatur sapiente ea in. Hic reprehenderit officia vel ut consequatur. Aliquid possimus labore eos impedit accusamus. Laudantium rerum at laborum iure architecto et facilis. Sed quo possimus soluta quidem quia. Id voluptate quo odit quasi quae nam qui. Dolorum dolores debitis rem hic.

Sequi sint magnam ipsam quo. Qui placeat quo delectus non.

Explicabo eveniet ut tenetur. Aut sit veritatis nemo. Ipsum nulla non non voluptate atque vel autem. Dignissimos dolores occaecati sed aut saepe ea.