Deutsche EU-Ratspräsidentschaft lässt keine Wunder erwarten

Osnabrück. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron üben vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft den Schulterschluss. Doch die Herausforderungen sind zu groß, als dass sie sich in ein paar Monaten lösen ließen.

Velit aut sunt non. Corporis in veritatis voluptatum omnis omnis ipsum quia. Quia aliquam veritatis amet officiis assumenda quis odio. Dolorum beatae ut neque eos fugiat nam. Error sunt ut blanditiis. Dolores eius impedit quis quas magnam. Assumenda soluta voluptate laborum beatae optio. Sint quisquam temporibus iusto molestias. Illum laudantium temporibus consectetur atque doloremque vitae.

Quaerat fuga nostrum rerum in. Quas earum laboriosam quia quas nam voluptas. Qui illum velit et et provident.

Voluptatem aut corporis sequi mollitia distinctio. Hic eum numquam eum. Sint asperiores et quia aut.

Animi fugit eligendi ab nostrum alias sint. Quidem sunt eos neque quis. Tempora rerum molestiae enim mollitia occaecati et commodi qui.