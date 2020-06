Chemnitz/Berlin. Glück im Unglück hatte jetzt der AfD-Vorsitzende Tino Churpalla. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn am Wochenende verletzte sich der Politiker und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Allerdings kann er laut Parteisprecher wieder "Termine" wahrnehmen.

