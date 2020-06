Berlin. Wegen der Corona-Krise bangen gerade besonders viele Menschen um ihren Arbeitsplatz. Wer seinen Job verliert und Arbeitslosengeld beantragt, muss im Schnitt 49 Kalendertage bis zur Auszahlung warten. Die Linkspartei findet: Das muss schneller gehen!

