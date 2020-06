Berlin. An mehreren Amazon-Standorten ist die Belegschaft dem Streikaufruf von Verdi gefolgt und hat am Montag die Arbeit niedergelegt. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt stellt sich hinter die Streikenden und fordert von Amazon, höhere Löhne zu zahlen.

