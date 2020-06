Präsidentenwahl in Polen: Rund 43 Prozent für Duda

Andrzej Duda feiert sich trotz der anstehenden Stichwahl auf einer Wahlparty.

Radek Pietruszka/PAP/dpa

Warschau. Nach der Präsidentenwahl in Polen bleibt es spannend. Amtsinhaber Andrzej Duda hat die Abstimmung zwar gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch verfehlt. In zwei Wochen muss er in einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Rafal Trzaskowski antreten.