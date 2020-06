Deutlich mehr Fahrverbote: Übers Ziel hinausgeschossen

Osnabrück . In der neuen Straßenverkehrsordnung steht viel Gutes, etwa zum besseren Schutz von Fahrradfahrern. Wir müssen auch kein Herz für Raser haben. Hier und da schießt der Bußgeldkatalog aber übers Ziel hinaus.

