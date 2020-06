Lässt sich Facebook mittels Verbrauchermacht und Werbeboykott bändigen?

Osnabrück. Wegen einer Flut von Hasskommentaren, Propaganda und Fake News in ihren Diensten steht Facebook in der Kritik. Mit einem Werbeboykott machen Dutzende Unternehmen nun Druck auf das Netzwerk, mehr dagegen zu tun - ein zweischneidiges Unterfangen.

Et incidunt voluptas animi eligendi est. Consequatur quam dolor odio debitis et aperiam commodi iste. Sapiente atque voluptatem ut aut corporis fugiat libero. Qui iste minima minima sequi reiciendis consequatur. Odit neque tenetur qui voluptate et exercitationem. Nihil commodi et earum minima. Quibusdam laudantium eaque rem laborum. Totam assumenda error optio sint sint. Non ut adipisci praesentium. Fuga voluptatum harum ut est earum qui. Ex aut eaque libero perspiciatis dolor in.