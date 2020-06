Weltstars wie Dwayne Johnson engagieren sich mit Staats- und Regierungschefs im Kampf gegen Corona.

Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

New York City. Miley Cyrus, Shakira und Angela Merkel: Weltstars engagierten sich am Wochenende gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Am Ende steht eine zehnstellige Zahl.